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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Итоги за 9 месяцев». Минфин Крыма обозначил задачи для успешного завершения 2024 года

«Итоги за 9 месяцев». Минфин Крыма обозначил задачи для успешного завершения 2024 года

На заседании коллегии Министерства финансов Крыма, состоявшемся по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года под руководством Председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка, подробно обсудили текущее исполнение бюджета Республики Крым, обозначив задачи для успешного завершения финансового года.

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