«Итоги за 9 месяцев». Минфин Крыма обозначил задачи для успешного завершения 2024 года

На заседании коллегии Министерства финансов Крыма, состоявшемся по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года под руководством Председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка, подробно обсудили текущее исполнение бюджета Республики Крым, обозначив задачи для успешного завершения финансового года.