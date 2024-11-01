«Итоги за 9 месяцев». Минфин Крыма обозначил задачи для успешного завершения 2024 года

На заседании коллегии Министерства финансов Крыма, состоявшемся по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года под руководством Председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка, подробно обсудили текущее исполнение бюджета Республики Крым, обозначив задачи для успешного завершения финансового года.
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