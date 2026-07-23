«Я скоро вернусь»: основатель Telegram Дуров нашел страну с нулевыми налогами

Бизнесмен впечатлился ГрузиейОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров впечатлился Грузией и назвал эту страну серьезно недооцененной как для туризма, так и для ведения предпринимательской деятельности.
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