Какая зарплата у национальных членов Комиссии по проверке

Национальный член Комиссии по проверке получает ежемесячную зарплату в размере 60 тысяч леев. Зарплата международных членов является конфиденциальной, так как не выплачивается из бюджета Республики Молдова.
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