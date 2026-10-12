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Аргументы недели

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ЦБ сохранит ключевую ставку на 14% из-за инфляционных ожиданий

ЦБ сохранит ключевую ставку на 14% из-за инфляционных ожиданий

Банк России возьмёт вынужденную паузу и оставит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Такое решение закрепит дорогие кредиты и отодвинет доступную рыночную ипотеку как минимум до середины 2027 года.

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