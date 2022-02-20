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Киев обрадовался возможному признанию Россией ЛНР и ДНР

Киев обрадовался возможному признанию Россией ЛНР и ДНР

Источники, близкие к офису президента Украины, рассказали о том, что в реальности думают украинские власти по поводу последних событий в Донбассе, где руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило об эвакуации гражданского населения в Россию.

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