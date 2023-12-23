ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 23.12.2023

Минобороны РФ: Над Калужской областью сбиты четыре украинских беспилотника Сегодня средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в небе над Калужской областью были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
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