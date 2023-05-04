Военное обозрение

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Делегация Пентагона наведалась в Ливию, актуализировав вопросы нефти под видом «желания помочь в объединении страны»

Делегация Пентагона наведалась в Ливию, актуализировав вопросы нефти под видом «желания помочь в объединении страны»

В Триполи прошла встреча начальника Генштаба ВС Ливии генерала Мохаммеда аль-Хаддада с делегацией Пентагона во главе с атташе по вопросам обороны США.

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