Оскорбившему представителя власти калужанину заменили принудработы на колонию строгого режима

Осужденный за насилие в отношении представителя власти и его оскорбление самовольно покинул исправительный центр более чем на сутки, за что его наказание заменили на 2 года и 11 дней колонии строгого режимаСухиничский райсуд изменил меру пресечения человеку, ранее осужденному за насилие или угрозу такового в отношении представителя власти и его оскорбление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым