НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

Оскорбившему представителя власти калужанину заменили принудработы на колонию строгого режима

Оскорбившему представителя власти калужанину заменили принудработы на колонию строгого режима

Осужденный за насилие в отношении представителя власти и его оскорбление самовольно покинул исправительный центр более чем на сутки, за что его наказание заменили на 2 года и 11 дней колонии строгого режимаСухиничский райсуд изменил меру пресечения человеку, ранее осужденному за насилие или угрозу такового в отношении представителя власти и его оскорбление.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым