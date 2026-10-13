Оскорбившему представителя власти калужанину заменили принудработы на колонию строгого режима

Осужденный за насилие в отношении представителя власти и его оскорбление самовольно покинул исправительный центр более чем на сутки, за что его наказание заменили на 2 года и 11 дней колонии строгого режимаСухиничский райсуд изменил меру пресечения человеку, ранее осужденному за насилие или угрозу такового в отношении представителя власти и его оскорбление.