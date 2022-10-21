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Форвард «Баффало» Так сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари»

Форвард «Баффало» Так сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари»

Форвард «Баффало» Алекс Так сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». 26-летний американец помог «Сэйбрс» одержать победу над «Флэймс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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