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Россия выведет на мировой рынок 50 новых образцов вооружения для всех видов войск

Россия выведет на мировой рынок 50 новых образцов вооружения для всех видов войск

Дубай, 15 ноября. Рособоронэкспорт планирует в ближайшие годы вывести на мировой рынок порядка 50 новых образцов отечественного вооружения, заявил глава госкомпании Александр Михеев на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

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