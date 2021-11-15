Россия выведет на мировой рынок 50 новых образцов вооружения для всех видов войск

Дубай, 15 ноября. Рособоронэкспорт планирует в ближайшие годы вывести на мировой рынок порядка 50 новых образцов отечественного вооружения, заявил глава госкомпании Александр Михеев на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.