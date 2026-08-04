Военный корреспондент Коц сообщил о предложении Зеленского перемирия из-за ударов по украинскому тылу

Инициатива Зеленского о перемирии Военный корреспондент Александр Коц в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил заключить перемирие с Россией из-за серьёзных ударов по украинскому тылу, которые значительно осложнили логистику и снабжение войск.