Военный корреспондент Коц сообщил о предложении Зеленского перемирия из-за ударов по украинскому тылу

Инициатива Зеленского о перемирии Военный корреспондент Александр Коц в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил заключить перемирие с Россией из-за серьёзных ударов по украинскому тылу, которые значительно осложнили логистику и снабжение войск.
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