«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров: Начну с печальных событий уходящего года – заморозка Специальной военной операции.
Чтобы снова договориться с США, надо нацелить на них наше ядерное оружие
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Чтобы снова договориться с США" - Во бля ... откуда такая хуйня ? Откуда такая продажность , проститутство , ... в умах ? ЭТО ЖЕ ПРЯМАЯ ЗАЯВА - МЫ И ДАЛЕЕ БУДЕМ ВАМ ПИНДОСАМ ЛИЗАТЬ ЖОПЫ !!! ЛИЖИТЕ СУКИ , ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ , ПРОСТИТУТКИ СРАНЫЕ ! ТАМ ВАМ И МЕСТО !- С ГЛИСТАМИ В ЗАДНИЦАХ ! ЛИЖИТЕ ЗАДНИЦЫ СВОИХ КУМИРОВ , НЕЛЮДИ СРАНЫЕ !
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14 час.
Н
Николай
Цели давно уже распределены! Нужна встряска наподобие "Кузькиной матери" - 30 октября 1961 года!!!
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5 час.
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