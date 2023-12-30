Чтобы снова договориться с США, надо нацелить на них наше ядерное оружие

«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров: Начну с печальных событий уходящего года – заморозка Специальной военной операции.