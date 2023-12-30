РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Чтобы снова договориться с США, надо нацелить на них наше ядерное оружие

Чтобы снова договориться с США, надо нацелить на них наше ядерное оружие

«Русская народная линия» проводит традиционный опрос авторов по итогам года. «Как бы Вы охарактеризовали 2023 год? Как изменилось наше общество в этом году? Какие позитивные и негативные тенденции отметите в уходящем году? С какими чувствами встречаете Новый 2024 год? Что ждёт мир в ближайшее время?» – на эти вопросы отвечает депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Фёдоров: Начну с печальных событий уходящего года – заморозка Специальной военной операции.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Чтобы снова договориться с США&quot; - Во бля ... откуда такая  хуйня ?  Откуда такая продажность , проститутство , ... в умах ?                                                                                                                            ЭТО ЖЕ ПРЯМАЯ ЗАЯВА - МЫ И ДАЛЕЕ БУДЕМ ВАМ ПИНДОСАМ ЛИЗАТЬ ЖОПЫ !!!      ЛИЖИТЕ СУКИ , ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ , ПРОСТИТУТКИ СРАНЫЕ  !  ТАМ ВАМ И МЕСТО !-  С ГЛИСТАМИ В ЗАДНИЦАХ !   ЛИЖИТЕ ЗАДНИЦЫ СВОИХ КУМИРОВ , НЕЛЮДИ СРАНЫЕ !
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14 час.
Н
Николай
Цели давно уже распределены! Нужна встряска наподобие &quot;Кузькиной матери&quot; - 30 октября 1961 года!!!
Ответить
5 час.

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