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Синнер выиграл US Open, 901-й гол Роналду и победа Португалии, дубль Гонду и кричалки против Соболева, Глушенков – лучший в РПЛ в июле и августе, Антон Миранчук переходит в «Сьон» и другие новости

Синнер выиграл US Open, 901-й гол Роналду и победа Португалии, дубль Гонду и кричалки против Соболева, Глушенков – лучший в РПЛ в июле и августе, Антон Миранчук переходит в «Сьон» и другие новости

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Лена Мисько
Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Победитель группы «Спартака» и «Динамо» сыграет со 2-м местом группы «Локо», победитель группы «Зенита» – со 2-м местом группы «Краснодара» и ЦСКА
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