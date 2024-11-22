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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Три "Орешника" для Зелюшки

Разумеется,    главная  новость   как минимум  недели  -   это  заявление  Президента   В. Путина. Основные  тезисы  заявления:США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории России.

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