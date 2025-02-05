Столичное жилье массового спроса: +112,5% в ценах, +212% в объемах, +1489% в сделках — десять лет развития

Последнее десятилетие кардинально изменило жилой рынок. В частности, в сегменте, который раньше называли экономклассом, помимо сумасшедшего роста количественных показателей, наблюдаются серьезные качественные сдвигиПо оценкам компании UDS*, развитие рынка жилья массового спроса привело к тому, что за последние годы граница между классами «бизнес» и «комфорт+», по сути, оказалась стертой.