Столичное жилье массового спроса: +112,5% в ценах, +212% в объемах, +1489% в сделках — десять лет развития

Последнее десятилетие кардинально изменило жилой рынок. В частности, в сегменте, который раньше называли экономклассом, помимо сумасшедшего роста количественных показателей, наблюдаются серьезные качественные сдвигиПо оценкам компании UDS*, развитие рынка жилья массового спроса привело к тому, что за последние годы граница между классами «бизнес» и «комфорт+», по сути, оказалась стертой.
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