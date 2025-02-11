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Николай Азаров: Партия разрушения и партия созидания: кто правит Украиной?

Николай Азаров: Партия разрушения и партия созидания: кто правит Украиной?

Существует ли действительно только две политические партии в Украине? Какие партии относятся к партии разрушения Украины, а какие к партии созидания? Каким образом демагогия заменила строительство и созидание в политике Украины? Я всегда говорил, что после обретения независимости в Украине, по сути дела, существовали всего 2 политические партии, хотя на самом деле их было более 300.

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