Николай Азаров: Партия разрушения и партия созидания: кто правит Украиной?

Существует ли действительно только две политические партии в Украине? Какие партии относятся к партии разрушения Украины, а какие к партии созидания? Каким образом демагогия заменила строительство и созидание в политике Украины? Я всегда говорил, что после обретения независимости в Украине, по сути дела, существовали всего 2 политические партии, хотя на самом деле их было более 300.