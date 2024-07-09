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Политический вестник

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  • Николай Егоров
    Получите и распишитесь граждане !Полыхала половина...
  • Николай Герасименко
    Ещё бы Банковую за Севастополь, Белгород, Донецк, Горловку и другие наши города сравняли с лицом земли...Полыхала половина...
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    Да  понятно, хотят  спровоцировать в  РБ  мятеж, как на Ук5раине  в 14  году.В Минск прибыл сп...

Удар на миллиард долларов: "Искандер" устроил "охоту" на ЗРК Patriot. Два мощных взрыва стали финалом

Удар на миллиард долларов: "Искандер" устроил "охоту" на ЗРК Patriot. Два мощных взрыва стали финалом

Русский ракетный комплекс совершил удар на миллиард долларов. "Искандер" устроил "охоту" на ЗРК Patriot, который США радушно передали нашему противнику.

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