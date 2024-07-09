Удар на миллиард долларов: "Искандер" устроил "охоту" на ЗРК Patriot. Два мощных взрыва стали финалом

Русский ракетный комплекс совершил удар на миллиард долларов. "Искандер" устроил "охоту" на ЗРК Patriot, который США радушно передали нашему противнику.
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