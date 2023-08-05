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Почему в СССР население росло, а сейчас не растёт

Почему в СССР население росло, а сейчас не растёт

Известный миф: чтобы народ размножался, правитель должен обеспечить народу условия, как пандам в зоопарке.

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Комментарии
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Александр Пелимский
дрочунок, читать умеешь, Я говорил о семьях их родителей, если чо! А  &quot;размножение&quot; нашего поколения прервали дерьмократы, пришедшие к власти в конце восьмидесятых! Или ты думаешь, что отсутствие работы, зарплаты, электричества и отопления способствует рождению детей??? Вот щас у вас всё есть, кроме рождения новых детей, да и из тех кого родили и вырастили, сколько наркоты, сколько спились, сколько сидят???
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22 час.
Александр Пелимский
Вот видишь, дрочунок, начинал обсирая СССР, а закончил просто личными оскорблениями, так как тебе и сказать то нечего, просто оказался простым дрочуном гадюшником, фсё , надоел, с таким дауном общаться дальше не имеет смысла....
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21 час.
Евгений Кислинский
воспринимайте свой комментарий как исключение, конечно были многодетные семьи, но это как исключение. а прирост населения в СССР был за счёт республик Средней Азии.
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16 час.

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