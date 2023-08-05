Почему в СССР население росло, а сейчас не растёт

Александр Пелимский

дрочунок, читать умеешь, Я говорил о семьях их родителей, если чо! А "размножение" нашего поколения прервали дерьмократы, пришедшие к власти в конце восьмидесятых! Или ты думаешь, что отсутствие работы, зарплаты, электричества и отопления способствует рождению детей??? Вот щас у вас всё есть, кроме рождения новых детей, да и из тех кого родили и вырастили, сколько наркоты, сколько спились, сколько сидят???