Аналитик Муртазин: SMS для авторизации в Google можно заменить на e-mail

В связи с ограничениями, введенными Google, по созданию новых аккаунтов из России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рекомендует пользователям создать резервные копии важных фотографий и документов, хранящихся в сервисах Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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