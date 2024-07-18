Для выросших на "Сволочах" жарить сосиски на Вечном огне — норма. Бастрыкину представят доклад по делу о хулиганстве в Рузе

ЕЕ поколение воспитывалось на совсем другом идеологическом мусоре. Если ей не в домек,что вечный огонь это дань памяти,то о каких фильмах вы говорите,на которых она воспитывалась? Ее куриный мозг не для таких фильмов,да и вообще это не ее.Вот паблики,ролики от блгеров с придурошным содержанием,ролики о сладкой жизни прекрасных див на курортах Дубая,посиделки в ресторанах и рассказы о красивой жизни,так доступной для всех.Достаточно посмотреть кто у них кумиры.Такие же зачастую тупоголовые с неуемным желанием срубить бабла. А воспитание? Так родители самоустранились спихнув этот процесс на детсад и школу.А школе это не надо,им бы в пору отписываться перед инстанциями о проделанной учебной работе. Вот и получаем совершенно бездуховных и никчемных с одной извилиной синезеленых недоучек.

Валерий Евстафьев

Это брошенный и невоспитанный ребенок. С чего бы ребёнку покупать сосиски в магазине и есть их холодными, когда его давно уже ждут дома с готовым ужином? С чего бы ребёнку жарить на Вечном огне сосиски, если он отлично знает с детства, что "в Вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий рейхстаг, горящее сердце солдата"? * * * Понятно, что "лёгкие времена родили слабых людей, а слабые люди сделают времена тяжёлыми", но давайте воспитывать своих детей сильными во все времена - сильными единой моралью: - не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй; "поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой"; уважай старших; будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - "человек человеку друг, товарищ и брат"; "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; "один за всех и все за одного"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), не бросай своих; "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"; - наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; "ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому" (И.В. Сталин); коллективный моральный суверенитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. Тот, кто считает справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счёт - враг.