Банки начнут возмещать похищенные мошенниками у граждан России средства

Пострадавшие от действий мошенников граждане смогут вернуть свои деньги.В 25 июля 2024 года в России заработает механизм, благодаря которому пострадавшим от действий мошенников гражданам будут возвращать украденные деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии