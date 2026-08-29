Жена игрока: отрывок из книги об Анне Достоевской

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Жена игрока». «Сноб» публикует отрывок.Холодным ясным утром 4 октября 1866 года одетая в черное суконное платье стройная 20-летняя слушательница курсов стенографии вышла из петербургской квартиры, где жила с матерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В детсадах России...
- Путин прокомменти...
- Путин: на выборах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым