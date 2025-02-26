WSJ: спецпосланник Трампа анонсировал саммит по застройке сектора Газа

Global Look Press/Moiz Salhi Apaimages/Keystone Press Agency Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время состоится саммит застройщиков и проектировщиков для обсуждения идей по восстановлению сектора Газа.