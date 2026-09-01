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Красный Север

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Губернатор Ямала вручил подарки первоклассникам в Салехарде

Губернатор Ямала вручил подарки первоклассникам в Салехарде

Дмитрий Артюхов во вторник, 1 сентября, посетил линейку в Обдорской гимназии. Губернатор вручил ученикам первого православного класса наборы «Сказки Ямала своими руками», а одному из первоклассников подарил торт в честь дня рождения.

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