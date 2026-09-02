SHOT сообщил о массовых аллергиях из-за амброзии на Кубани

В Краснодарском крае массовое ухудшение здоровья жителей связывают с цветением амброзии. Из-за лёгкой пыльцы растения, разносимой ветром, страдают также жители других регионов, включая Ставрополье и Самарскую область.
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