Запрет на экспорт бензина под угрозой отмены. Цены стабилизировались?

Русские власти обсуждают отмену запрета на экспорт бензина.Министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что прямо сейчас правительство обсуждает возможность снятия частичного запрета на экспорт бензина.
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