В ЯНАО семьи с детьми до трех лет могут получать выплаты из маткапитала

Семьи могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет, право на нее определяется по прожиточному минимуму региона, а заявление можно подать в региональном Социальном фонде, на портале госуслуг или в отделах МФЦ, сообщает ОСФР.
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