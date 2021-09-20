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Си Цзиньпин и Путин станут свидетелями открытия проекта атомной энергетики

Лучшие новости – «Председатель Кнр — Си Цзиньпин и Президент России — Владимир Путин в среду, вместе, по видеосвязи станут свидетелями церемонии закладки фундамента двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики» Сотрудничество России и Китая в области атомной энергетики «Сотрудничество в области гражданских ядерных технологий между Китаем и Россией является ещё одним подтверждением того, что две […] Сообщение Си Цзиньпин и Путин станут свидетелями открытия проекта атомной энергетики появились сначала на Novosti.

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