Упущенный шанс: как европейская позиция затягивает украинский конфликт

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая, ФедералПресс. Аргентинский эксперт в области международных отношений Марсело Монтес заявил, что последовательная поддержка Европейским союзом киевского руководства существенно осложняет достижение мирного соглашения между Россией и Украиной.
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