Россия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить

Последние новостиБизнес и финансыРоссия собирается построить огромные заводы в Арктике: что же там будут производить До недавнего времени большая часть арктических проектов базировалась на нефтепродуктах и добыче угля.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovГрандиозно!АКАлександр КравченкоНемецкая технология и американские турбины? Так бы сразу и сказали,что нужно ещё бюджета попилить.Автор сам новости выдумывает или подсказывает кто?Александр СимаковНо это ещё не все проекты, которые будут реализовываться в Арктике. Планируется построить там несколько крупных ДАТА центров. Низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования в них.АЛЕКС БАМЧтобы развивать промышленность на Западе и Востоке надо снабдить их нефтью и газом. И углем. Китай нам будет поставлять товары лёгкой промышленности а Европа оборудование для добычи полезных ископаемых.ААлексейНемецкая технология, американские турбины. А это значит, что янки в любой момент могут тормознуть проекты как на стадии строительства, таки в стадии работы. Либо будут требовать себе особых поставок СПГ на выгодных только для себя условиях.Александр КунавинА я что буду иметь? У меня бензин каждые полгода на 10% растëт, соответственно и все продукты и товары. А президент ездит по ушам -"общемировая тенденция".Только рост пенсий и зарплат вне этой тенденции. Пусть посмотрит как это ОАЭ делается, где кроме нефти только пустыня, в отличии от нас. А он у нас президент больше заботится о хохлах , чем о нас. Народ устал от этой болтовни.GGlebНоватек-это по-моему, Михельсон. Думаю,что заводы построят за гос.средства,а пенки будет снимать Михельсон.Комментировать
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