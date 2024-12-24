Такую вкусную и легкую лазанью в мексиканском стиле вы еще точно не пробовали. А зря

Торт ацтеков - это традиционная мексиканская еда, которая состоит из нескольких слоев кукурузных лепешек, говяжьего или куриного фарша, перец чили, сыр и томатный соус — вот некоторые из основных ингредиентов, из которых состоит эта лазанья в мексиканском стиле.
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