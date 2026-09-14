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Крымская газета

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Свыше 400 дворников наводят порядок на улицах Симферополя

Свыше 400 дворников наводят порядок на улицах Симферополя

Сотрудники МБУ «Город» и подрядных организаций занимаются уборкой улично-дорожной сети, скверов и общественных пространств в Симферополе.

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