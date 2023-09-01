«Не буду пудрить мозги»: Влад Соколовский расскажет дочери от Риты Дакоты об изменах ее матери

Влад Соколовский и Рита Дакота расстались уже пять лет назад. Сейчас у каждого своя жизнь. Рита недавно вышла замуж за своего избранника Федора Белогая, а Влад сделал предложение руки и сердца Ангелине Сурковой, с которой воспитывает общего сына.