Popcaketv

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«Не буду пудрить мозги»: Влад Соколовский расскажет дочери от Риты Дакоты об изменах ее матери

«Не буду пудрить мозги»: Влад Соколовский расскажет дочери от Риты Дакоты об изменах ее матери

Влад Соколовский и Рита Дакота расстались уже пять лет назад. Сейчас у каждого своя жизнь. Рита недавно вышла замуж за своего избранника Федора Белогая, а Влад сделал предложение руки и сердца Ангелине Сурковой, с которой воспитывает общего сына.

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