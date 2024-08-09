Премьер Саксонии выступил за сокращение военной помощи Украине

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) выступил за сокращение военной поддержки Украины и за урегулирование конфликта дипломатическим путем.
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