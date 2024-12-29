39 мигрантов принудительно удалили из Челябинской области за день

Приезжие нарушили законы России и были депортированы.Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции ГУ МВД перед Новым годом активизировали работу по отправке за пределы страны приезжих, которые нарушили законы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии