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Царьград

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39 мигрантов принудительно удалили из Челябинской области за день

39 мигрантов принудительно удалили из Челябинской области за день

Приезжие нарушили законы России и были депортированы.Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции ГУ МВД перед Новым годом активизировали работу по отправке за пределы страны приезжих, которые нарушили законы России.

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