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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэйпер о спорном эпизоде с двойным отскоком в матче с Алькарасом: «Если бы Карлос сказал, что ему помешал выкрик, тогда я бы переиграл очко»

Дрэйпер о спорном эпизоде с двойным отскоком в матче с Алькарасом: «Если бы Карлос сказал, что ему помешал выкрик, тогда я бы переиграл очко»

В третьем сете при счете 1:1 15:15 судья на вышке Мохамед Лайани сначала зафиксировал двойной отскок на стороне Дрэйпера, потом отозвал решение и попросил игроков переиграть очко, а затем снова посмотрел повтор и присудил очко британцу.

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