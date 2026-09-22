Экран, Wi-Fi 6, до 32 устройств и аккумулятор на 3000 мА•ч. ZTE продала более 3 млн портативных Wi-Fi-роутеров серии U10

Серия мобильных устройств получила новую модель U10 S Pro Компания ZTE Terminals сообщила, что совокупные мировые продажи портативных Wi-Fi-устройств серии U10 превысили 3 млн единиц.
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