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Данила Козловский получил главную роль в новом историческом сериале «Голицын»

Данила Козловский получил главную роль в новом историческом сериале «Голицын»

Проект расскажет о судьбе князя Льва Сергеевича Голицына. Кадр со съемок сериала «Голицын» Wink/Иви/телеканал «Россия»Начались съемки масштабной исторической драмы «Голицын», посвященной жизни легендарного винодела и аристократа Льва Голицына.

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