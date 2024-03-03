Салихова об отсутствии Промеса: для "Зенита" не было главного раздражителя

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что отсутствие нападающего Квинси Промеса помогло красно-белым в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (0:0).
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