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Русская весна

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Покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие — WSJ

Покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие — WSJ

Президент США Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, оставляет после себя печальное наследие, которое могло бы быть лучше, если бы он выполнял свои предвыборные обещания и не поступал эгоистично, пишет редакционная коллегия издания Wall Street Journal.

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