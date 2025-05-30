Интим-салоны с проститутками вскрыли на пяти адресах в разных районах Петербурга. Задержаны 12 организаторов криминального бизнеса и 15 девочек.
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Интим-салоны с проститутками вскрыли на пяти адресах в разных районах Петербурга. Задержаны 12 организаторов криминального бизнеса и 15 девочек.