Владимир Соловьёв считает большую войну в Европе неизбежной из-за политики европейских правительств

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что начало крупномасштабного военного конфликта в Европе становится реальностью в ближайшей перспективе из-за позиции правительств европейских стран, последовательно наращивающих напряженность вокруг украинского кризиса.
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