Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Владимир Соловьёв считает большую войну в Европе неизбежной из-за политики европейских правительств

Владимир Соловьёв считает большую войну в Европе неизбежной из-за политики европейских правительств

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что начало крупномасштабного военного конфликта в Европе становится реальностью в ближайшей перспективе из-за позиции правительств европейских стран, последовательно наращивающих напряженность вокруг украинского кризиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии