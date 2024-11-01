Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Урок зарвавшимся и завравшимся

Абхазия погружается в энергетический кризис. Веерные отключения электричества вводятся в Абхазии с 1 ноября в связи с дефицитом электроэнергии, электроснабжение будут отключать по четыре часа в сутки, по два - ночью и днем.

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