Ефимов: бизнес с 2011 года выкупил 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра Москвы

Малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву около 6,7 тыс. объектов недвижимости за пределами центра Москвы с 2011 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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