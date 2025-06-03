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Ефимов: бизнес с 2011 года выкупил 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра Москвы

Ефимов: бизнес с 2011 года выкупил 6,7 тысячи объектов недвижимости за пределами центра Москвы

Малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву около 6,7 тыс. объектов недвижимости за пределами центра Москвы с 2011 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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