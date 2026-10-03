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Спорт Уик-Энд

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Ларионов после победы СКА над «Адмиралом» вспомнил Кубок Канады-1987 и сборную Бразилии по футболу

Ларионов после победы СКА над «Адмиралом» вспомнил Кубок Канады-1987 и сборную Бразилии по футболу

В субботу СКА дома обыграл «Адмирал» в серии буллитов матча Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 6:5. В прошлом матче петербуржцы со счетом 5:6 уступили ЦСКА.

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