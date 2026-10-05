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Лучшие и смешные шутки и мемы про чуму

Лучшие и смешные шутки и мемы про чуму

Есть новости, после которых хочется проверить дату: точно ли на дворе 2026 год, а не, скажем, 1348-й? После смерти сотрудницы противочумного института в Иркутске появились сообщения о возможной чуме, карантине и чуть ли не разбитой пробирке с опасным возбудителем.

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