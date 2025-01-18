НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

«Интер» предложил 12+3 млн за Сучича, «Динамо» Загреб просит еще процент при перепродаже. С хавбеком сборной Хорватии все согласовано (Jutarnji List)

Jutarnji List сообщает, что заключение сделки о переходе Петара Сучича ожидается в ближайшие дни. Футболисту предложен контракт на пять лет, «нерадзурри» приняли все условия 21-летнего футболиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх