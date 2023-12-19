Apple готовит меры по обходу недавнего запрета на импорт умных часов Watch в США

На этой неделе Apple будет вынуждена прекратить продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, а также восстановленных экземпляров Watch Series 8 на территории США, поскольку того требует решение Комиссии по международной торговле, принятое по итогам патентного спора с компанией Masimo.
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