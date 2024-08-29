В Вологодской области полицейские приняли участие в слете волонтеров детства

В Вологодской области состоялось открытие слета волонтеров детства. В мероприятии приняли участие полицейские, руководители организаций для детей-сирот и образовательных учреждений, а также субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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