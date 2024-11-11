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АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более $100 миллиардов

АРМА: за 33 года независимости с Украины вывели более $100 миллиардов

За 33 года независимости с Украины было выведено свыше $100 миллиардов. Эта информация была озвучена главой украинского Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Еленой Думой, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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